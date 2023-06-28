Бразильский волшебник открыл свою букмекерскую контору

28 июня, 08:32
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Роналдиньо (Фото:REUTERS/Jorge Adorno)

Роналдиньо (Фото:REUTERS/Jorge Adorno)

Экс-игрок игрок сборной Бразилии, ПСЖ, Барселоны и Милана Роналдиньо запустил сайт, на котором можно делать ставки на спортивные события.

Название сайта отсылаются на «Эль Брухо», что в переводе означает «Волшебник» — прозвище бразильца.

Сейчас контора принадлежит компании Digital Ventures, потому что платформа Роналдиньо проходит лицензирование в Бразилии. Пока что ресурс будет работать по лицензии Кюрасао.

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Кроме ставок на спорт контора также предлагает различные азартные игры онлайн и слоты.

Отметим, что в составе Барселоны Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча-2005.

А недавно сын легендарного футболиста стал игроком каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию, а звездный новичок устроил бунт.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Роналдиньо

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