Бразильский волшебник открыл свою букмекерскую контору 28 июня, 08:32 Роналдиньо (Фото:REUTERS/Jorge Adorno)

Экс-игрок игрок сборной Бразилии, ПСЖ, Барселоны и Милана Роналдиньо запустил сайт, на котором можно делать ставки на спортивные события.

Название сайта отсылаются на «Эль Брухо», что в переводе означает «Волшебник» — прозвище бразильца.

Сейчас контора принадлежит компании Digital Ventures, потому что платформа Роналдиньо проходит лицензирование в Бразилии. Пока что ресурс будет работать по лицензии Кюрасао.

Видео дня

Кроме ставок на спорт контора также предлагает различные азартные игры онлайн и слоты.

Está na hora de abrir a Casa do Bruxo pra vocês! Chegou a @Bruxo10Bet a casa de apostas especializada em Bruxaria. Tá com o palpite em dia!? Vem se divertir com a gente. 🪄 pic.twitter.com/xkQyPmQABa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 22, 2023

Отметим, что в составе Барселоны Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча-2005.

А недавно сын легендарного футболиста стал игроком каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию, а звездный новичок устроил бунт.