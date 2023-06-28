Бразильский волшебник открыл свою букмекерскую контору
Роналдиньо (Фото:REUTERS/Jorge Adorno)
Экс-игрок игрок сборной Бразилии, ПСЖ, Барселоны и Милана Роналдиньо запустил сайт, на котором можно делать ставки на спортивные события.
Название сайта отсылаются на «Эль Брухо», что в переводе означает «Волшебник» — прозвище бразильца.
Сейчас контора принадлежит компании Digital Ventures, потому что платформа Роналдиньо проходит лицензирование в Бразилии. Пока что ресурс будет работать по лицензии Кюрасао.
Кроме ставок на спорт контора также предлагает различные азартные игры онлайн и слоты.
Отметим, что в составе Барселоны Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча-2005.
А недавно сын легендарного футболиста стал игроком каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию, а звездный новичок устроил бунт.