«Не хотел худеть». Легендарный Капелло назвал лучшего футболиста, которого он тренировал
Фабио Капелло (Фото: Football Italia)
Титулованный итальянский специалист Фабио Капелло вспомнил период работы с бразильским форвардом Роналдо в мадридском Реале.
Капелло назвал Роналдо самым талантливым игроком в своей тренерской карьере, но считает, что легендарный нападающий слишком часто нарушал дисциплину, из-за чего Реал был вынужден продать его.
«Роналдо — лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он был парнем, который любил каждый вечер ходить на вечеринки, он был сумасшедший — весил 94 килограмма и не хотел худеть.
В какой-то момент я сказал президенту [Реала], что нам нужно его отпустить, потому что нет никакой надежды двигаться дальше. И мы его отпустили. Но, повторяю, он — лучший, кого я когда-либо тренировал", — цитирует Капелло AS.
Капелло работал с Роналдо в Реале в первой половине сезона 2006/07. В зимнее трансферное окно бразильца приобрел Милан.
Напомним, в течение карьеры Капелло также возглавлял Милан, Ювентус, Рому, сборную Англии. Выигрывал чемпионаты Италии и Испании, Лигу чемпионов.
Мы также писали, что Луис Суарес забил 600-й гол в карьере шикарным ударом с лету.