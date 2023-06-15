«Думаю, награду дадут именно ему». Легендарный Роналдо назвал футболиста, который заслужил на Золотой мяч-2023 15 июня, 12:03 Роналдо (Фото:Роналдо via Instagram)

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдо считает, что награду лучшему игроку мира в 2023 году должен получить аргентинец Лионель Месси.

Об этом сообщает Sportskeeda.

В качестве аргумента Роналдо привел яркую игру Месси на чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины завоевала золотые медали.

«Месси заслуживает выиграть Золотой мяч. Думаю, награду дадут именно Лионелю. Он выиграл чемпионат мира, который является большим турниром», — сказал Роналдо.

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Месси забил на ЧМ-2022 семь голов и отдал три результативные передачи.

Аргентинец сделал дубль в финале против Франции, а также реализовал свой удар в серии пенальти.

Следует отметить, что у Месси уже есть семь Золотых мячей и он является лидером по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Месси покинул ПСЖ и, скорее всего продолжит карьеру в Интер Майами.

