«Думаю, награду дадут именно ему». Легендарный Роналдо назвал футболиста, который заслужил на Золотой мяч-2023
Роналдо (Фото:Роналдо via Instagram)
Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдо считает, что награду лучшему игроку мира в 2023 году должен получить аргентинец Лионель Месси.
Об этом сообщает Sportskeeda.
В качестве аргумента Роналдо привел яркую игру Месси на чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины завоевала золотые медали.
«Месси заслуживает выиграть Золотой мяч. Думаю, награду дадут именно Лионелю. Он выиграл чемпионат мира, который является большим турниром», — сказал Роналдо.
«Это позор». Мбаппе шокировало отношение фанатов ПСЖ к Месси
Месси забил на ЧМ-2022 семь голов и отдал три результативные передачи.
Аргентинец сделал дубль в финале против Франции, а также реализовал свой удар в серии пенальти.
Следует отметить, что у Месси уже есть семь Золотых мячей и он является лидером по этому показателю.
Ранее сообщалось, что Месси покинул ПСЖ и, скорее всего продолжит карьеру в Интер Майами.