Болельщики Ливерпуля трогательно почтили память умершего сына Роналду — видео

20 апреля, 13:57
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В семье Криштиану Роналду случилась трагедия (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В семье Криштиану Роналду случилась трагедия (Фото:Reuters/Matthew Childs)

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Болельщики Ливерпуля во время матча против Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги поддержали нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, у которого 18 апреля умер новорожденный сын.

В память об умершем сыне португальского футболиста болельщики Ливерпуля на 7-й минуте матча спели гимн клуба You’ll Never Walk Alone, сообщает BBC.

Кроме этого, фанаты мерсисайдского клуба подняли футболки с седьмым номером, под которым выступает Роналду, и в течение минуты аплодировали.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=YZnxo4QwukQ&t=70s

К акции в поддержку Роналду и его семьи присоединился и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, аплодировавший вместе с болельщиками.

https://twitter.com/search?q=Klopp%20ronaldo&src=typeahead_click&f=video

Сам Роналду матч пропускал, а Манчестер Юнайтед уступил со счетом 0:4.

В октябре прошлого года Криштиану Роналду сообщил, что он и его девушка Джорджина Родригес ждут двойню. Во время родов девочка выжила, а мальчик умер.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига

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