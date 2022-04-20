Болельщики Ливерпуля трогательно почтили память умершего сына Роналду — видео 20 апреля, 13:57 Цей матеріал також доступний українською В семье Криштиану Роналду случилась трагедия (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Болельщики Ливерпуля во время матча против Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги поддержали нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, у которого 18 апреля умер новорожденный сын.

В память об умершем сыне португальского футболиста болельщики Ливерпуля на 7-й минуте матча спели гимн клуба You’ll Never Walk Alone, сообщает BBC.

Кроме этого, фанаты мерсисайдского клуба подняли футболки с седьмым номером, под которым выступает Роналду, и в течение минуты аплодировали.

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К акции в поддержку Роналду и его семьи присоединился и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, аплодировавший вместе с болельщиками.



Сам Роналду матч пропускал, а Манчестер Юнайтед уступил со счетом 0:4.

В октябре прошлого года Криштиану Роналду сообщил, что он и его девушка Джорджина Родригес ждут двойню. Во время родов девочка выжила, а мальчик умер.



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