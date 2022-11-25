Достал что-то из шорт и съел. Роналду удивил фанатов поступком во время матча чемпионата мира — видео
Роналду помог Португалии победить Гану (Фото:l REUTERS/Hannah Mckay)
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду смутил фанатов странным поступком во время матча первого тура ЧМ-2022 с Ганой (3:2).
Во время поединка Роналду засунул руку себе в шорты, откуда что-то достал и съел, чем вызвал удивление болельщиков в соцсетях.
После матча португальская пресса сообщила, что в шортах Роналду находился энергетик, которым футболист подкрепился.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду.