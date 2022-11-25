Достал что-то из шорт и съел. Роналду удивил фанатов поступком во время матча чемпионата мира — видео

25 ноября, 18:05
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Роналду помог Португалии победить Гану (Фото:l REUTERS/Hannah Mckay)

Роналду помог Португалии победить Гану (Фото:l REUTERS/Hannah Mckay)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду смутил фанатов странным поступком во время матча первого тура ЧМ-2022 с Ганой (3:2).

Во время поединка Роналду засунул руку себе в шорты, откуда что-то достал и съел, чем вызвал удивление болельщиков в соцсетях.

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После матча португальская пресса сообщила, что в шортах Роналду находился энергетик, которым футболист подкрепился.

Видео дня

https://twitter.com/Graphicgh/status/1596092230799876097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596092230799876097%7Ctwgr%5E8e5ea74d6371fba123635d08177ec18326660fcd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-11469059%2FRonaldo-leaves-fans-baffled-puts-hand-shorts-pulls-CHEWS-IT.html

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду ЧМ-2022 Сборная Португалии Футбольные курьезы

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