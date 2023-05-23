Разочаровался. Роналду хочет сделать ноги из Саудовской Аравии — СМИ

23 мая, 13:21
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Роналду стал игроком Аль-Насра всего пять месяцев назад (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду стал игроком Аль-Насра всего пять месяцев назад (Фото:ФК Аль-Наср)

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду намерен покинуть саудовский клуб, не дожидаясь завершения контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, португальского футболиста не устраивает жизнь в Саудовской Аравии и он разочаровался в инфраструктуре страны.

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В связи с этим Роналду и его окружение начали работу над возвращением футболиста в Европу.

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Отмечается, что в случае расторжения контракта без уважительной причины Роналду придется выплатить Аль-Насру значительную компенсацию.

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Роналду стал игроком Аль-Насра в конце декабря 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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