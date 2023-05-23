Разочаровался. Роналду хочет сделать ноги из Саудовской Аравии — СМИ
Роналду стал игроком Аль-Насра всего пять месяцев назад (Фото:ФК Аль-Наср)
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду намерен покинуть саудовский клуб, не дожидаясь завершения контракта, сообщает Mundo Deportivo.
По информации СМИ, португальского футболиста не устраивает жизнь в Саудовской Аравии и он разочаровался в инфраструктуре страны.
В связи с этим Роналду и его окружение начали работу над возвращением футболиста в Европу.
Отмечается, что в случае расторжения контракта без уважительной причины Роналду придется выплатить Аль-Насру значительную компенсацию.
Роналду стал игроком Аль-Насра в конце декабря 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед.