Роналду сообщил руководству Манчестер Юнайтед о желании покинуть клуб — СМИ

28 июля, 12:18
У Роналду еще есть год контракта с Манчестер Юнайтед (Фото:Reuters/Carl Recine)

У Роналду еще есть год контракта с Манчестер Юнайтед (Фото:Reuters/Carl Recine)

Португальский нападающий Криштиану Роналду не хочет выступать за английский клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роналду встретился с руководством Манчестер Юнайтед и сообщил о своем желании разорвать с клубом контракт, действующий до 30 июня 2023 года.

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37-летний футболист, зарабатывающий в Манчестер Юнайтед 430 тысяч евро в неделю, хочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Однако, сообщается, что решение Роналду не повлияло на позицию Манчестер Юнайтед, который и дальше не намерен отпускать игрока.

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Сообщалось, что Роналду ради перехода в другой клуб готов пойти на сокращение своей заработной платы на 30%.

Среди претендентов на Роналду СМИ, в частности, называли Рому, Спортинг, Атлетико и Баварию, в которой позже опровергли возможный трансфер португальца.

Кроме того, ходили слухи, что Роналду может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

На фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в свою очередь заявил, что португалец не продается.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига

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