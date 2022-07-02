Роналду попросил Манчестер Юнайтед отпустить его в другой клуб спустя год после своего возвращения — СМИ 2 июля, 22:53 Манчестер Юнайтед надеется удержать Роналду — медиа (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Звездный футболист Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сказал своему клубу о желании уйти, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смогла пробиться команда, сообщает The Guardian.



По информации издания, португалец надеялся увидеть больше амбиций со стороны МЮ в начале пребывания нового наставника Эрика тен Хага и встревожен тем, что клуб еще не подписал новичков.

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Отмечается, что Юнайтед все еще надеется убедить 37-летнего игрока остаться не в последнюю очередь благодаря своей работе на трансферном рынке в ближайшие дни и недели.

По данным источника, у Роналду нет соглашения на переход в другой клуб, хотя его агент Жорже Мендеш уже несколько недель изучает варианты перехода, включая Челси и Баварию, с которыми он уже разговаривал, и продолжит поиск команды для своего клиента, но продвинутых переговоров о трансфере нет.

Нападающий, забивший 24 гола за Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне после возвращения в клуб спустя 12 лет, имеет контракт до лета 2023 года, который включает в себя возможность его продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг. Также СМИ узнали, что португалец после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера Эрика тен Хага может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич называл неправдой слухи о возможном переходе футболиста.



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