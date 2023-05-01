Роналду показал романтическое фото с Джорджиной после слухов о расставании 1 мая, 14:09 Роналду и Джорджина вместе с 2016 года (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Звездный нападающий аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду устроил романтический обед со своей невестой Джорджиной Родригес на фоне слухов в прессе о возможном разрыве их отношений.

Роналду решил поставить точку в догадках СМИ о его напряженных отношениях с Джорджиной, опубликовав красноречивое фото в своем аккаунте в Instagram.

На фотографии футболист с любимой проводят время в ресторане, попивая коктейль и целуясь.

Видео дня

«За любовь», — подписал фото Роналду.

Ранее Роналду и Джорджина показали, как развлекаются в Саудовской Аравии.