Роналду показал романтическое фото с Джорджиной после слухов о расставании

1 мая, 14:09
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Роналду и Джорджина вместе с 2016 года (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Звездный нападающий аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду устроил романтический обед со своей невестой Джорджиной Родригес на фоне слухов в прессе о возможном разрыве их отношений.

Роналду решил поставить точку в догадках СМИ о его напряженных отношениях с Джорджиной, опубликовав красноречивое фото в своем аккаунте в Instagram.

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На фотографии футболист с любимой проводят время в ресторане, попивая коктейль и целуясь.

Видео дня

«За любовь», — подписал фото Роналду.

Ранее Роналду и Джорджина показали, как развлекаются в Саудовской Аравии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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