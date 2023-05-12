«Все пары ссорятся». Мама Роналду — о возможном расставании Криштиану с Джорджиной Родригес
Мама Роналду развеяла слухи в прессе (Фото:Долореш Авейру via Instagram)
Мария Долореш Авейру, мама футболиста саудовского клуба Аль-Наср Криштиану Роналду, прокомментировала слухи в прессе о возможном разрыве отношений между ее сыном и Джорджиной Родригес.
Об этом сообщает Diário de Notícias.
В испанских СМИ ранее появилась информация, что Криштиану и Джорджина переживают непростые времена и якобы устроили ссору при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.
Мама Роналду не стала отрицать, что между Криштиану и Джорджиной мог возникнуть конфликт, но опровергла слухи об их расставании.
«Все это ложь. Все пары ссорятся, поэтому все это ложь», - сказала Долореш.
Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Пара воспитывает двоих общих детей и еще троих детей Криштиану от других женщин.
Сообщалось, что после слухов о расставании Роналду показал романтическое фото с Джорджиной.