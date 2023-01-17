Роналду и Джорджина показали, как развлекаются в Саудовской Аравии — фото

17 января, 21:16
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Роналду с семьей прогулялись по городу (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Роналду с семьей прогулялись по городу (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Звездный новичок аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду вместе с семьей ознакомились с Эр-Риядом.

Получив свободное время в клубе, Роналду вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и детьми отправились на прогулку по городу, после чего оба поделились со своими поклонниками фотографиями в Instagram.

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В частности, они посетили парк развлечений, где дети покатались на аттракционах и фотографировались с супергероями.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подписал с Аль-Насром контракт до июня 2025 года. Португалец еще не дебютировал за новый клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Саудовская Аравия Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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