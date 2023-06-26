«Настроение отпуска». Роналду с невестой поделились яркими кадрами с роскошного отдыха на яхте — фото

26 июня, 22:26
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Роналду с семьей наслаждаются отдыхом (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Роналду с семьей наслаждаются отдыхом (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Форвард аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес продолжают наслаждаться отпуском.

Роналду и Родригес отправились в теплые края на яхте и поделились фотографиями с изысканного отдыха в своих аккаунтах в Instagram.

Джорджина сделала несколько фотографий, где она в черном купальнике наслаждается водными просторами, тогда как Роналду любуется пейзажами на диване, спрятавшись от палящего солнца.

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На яхту к звездной паре пришли и гости, среди которых в частности партнер Роналду по сборной Португалии Диогу Далот.

«Настроение отпуска», — подписал публикацию Роналду.

Роналду и Родригес отдыхают на яхте уже не первый день и ранее также делились фотографиями из отпуска.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Отдых Криштиану Роналду Яхта Джорджина Родригес

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