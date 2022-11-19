«Победа — это состояние ума». Роналду и Месси опубликовали совместное фото перед чемпионатом мира 19 ноября, 22:30 Роналду и Месси еще имеют шанс оказаться в одной команде (Фото:Пирс Морган via Twitter)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о переходе в ПСЖ снялся в рекламе Louis Vuitton вместе с нападающим парижского клуба Лионелем Месси.

Совместное фото со съемок в своих аккаунтах в Instagram опубликовали оба футболиста.

На фото изображено как Роналду и Месси играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton.

«Победа – это состояние ума», – говорится в описании фото.

Видео дня

Недавно Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага, на что клуб отреагировал заявлением, отметив, что «принял меры» в ответ на слова футболиста.

Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестера Юнайтед.