«Победа — это состояние ума». Роналду и Месси опубликовали совместное фото перед чемпионатом мира

19 ноября, 22:30
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Роналду и Месси еще имеют шанс оказаться в одной команде (Фото:Пирс Морган via Twitter)

Роналду и Месси еще имеют шанс оказаться в одной команде (Фото:Пирс Морган via Twitter)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о переходе в ПСЖ снялся в рекламе Louis Vuitton вместе с нападающим парижского клуба Лионелем Месси.

Совместное фото со съемок в своих аккаунтах в Instagram опубликовали оба футболиста.

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На фото изображено как Роналду и Месси играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton.

«Победа – это состояние ума», – говорится в описании фото.

Видео дня

Недавно Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага, на что клуб отреагировал заявлением, отметив, что «принял меры» в ответ на слова футболиста.

Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестера Юнайтед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лионель Месси Криштиану Роналду

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