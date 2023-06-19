Джорджина в случае развода с Роналду будет получать ежемесячно огромную сумму от футболиста 19 июня, 13:09 Джорджина (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду имеет брачный контракт с Джорджиной Родригес.

Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, соглашение пара заключила в ноябре 2019-го года на тайной церемонии. Однако сами условия были согласованы еще в 2017-году, когда Джорждина была беременной их общей дочерью Аланой Мартиной.

Видео дня

Отмечается, что в случае развода пары, женщина получит особняк в Мадриде, а португалец будет вынужден выплачивать ей 100 тысяч евро ежемесячно.

Отношения Роналду и Джорджины длятся с 2016-го года.

Ранее сообщалось, что мать Роналду обвинили в колдовстве, чтобы разлучить сына с Джорджиной.