После отзыва иска об изнасиловании модели Роналду требует 626 тыс. долларов от ее адвоката
Роналду добивается компенсации судебных издержек (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)
Криштиану Роналду требует от адвоката модели Кэтрин Майорги, обвинявшей его в изнасиловании, выплатить звездному футболисту более 626 тыс. долларов после того, как ее иск был отклонен в суде.
Как сообщает AP, представитель игрока Питер Кристиансен просит окружного судью США Дженнифер Дорси возложить личную ответственность за выплату суммы на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла.
Отмечается, что Стовалл игнорирует смс и электронные письма и должен дать ответ суду до 8 июля 2022 года. Дорси 10 июня отклонила иск, чтобы наказать Стовалла за «недобросовестное поведение» и ненадлежащее использование просочившихся и украденных документов для ведения дела.
Судья установила, что адвокат Майорги «перешел границу этического поведения, прежде чем подал этот иск, и его игнорирование правил суда не ослабевает».
Сумма требований Роналду исходит из тех средств, в которые футболисту обошлись услуги адвоката: от 350 до 850 долларов в час за почти 1200 часов работы.
Жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере. В июне 2019 года суд прекратил рассмотрение поданного ею иска.
Позже сообщалось, что спортсмен не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, поскольку его вина не может быть доказана на основании имеющихся материалов дела.
В октябре 2021 года суд нижней инстанции в штате Невада рекомендовал отклонить иск к Роналду ввиду того, что аргументы истца по делу основаны на конфиденциальных документах игрока, которые ранее были украдены и опубликованы в СМИ.
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