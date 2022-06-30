После отзыва иска об изнасиловании модели Роналду требует 626 тыс. долларов от ее адвоката 30 июня, 23:17 Роналду добивается компенсации судебных издержек (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Криштиану Роналду требует от адвоката модели Кэтрин Майорги, обвинявшей его в изнасиловании, выплатить звездному футболисту более 626 тыс. долларов после того, как ее иск был отклонен в суде.



Как сообщает AP, представитель игрока Питер Кристиансен просит окружного судью США Дженнифер Дорси возложить личную ответственность за выплату суммы на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла.

Видео дня

Отмечается, что Стовалл игнорирует смс и электронные письма и должен дать ответ суду до 8 июля 2022 года. Дорси 10 июня отклонила иск, чтобы наказать Стовалла за «недобросовестное поведение» и ненадлежащее использование просочившихся и украденных документов для ведения дела.

Судья установила, что адвокат Майорги «перешел границу этического поведения, прежде чем подал этот иск, и его игнорирование правил суда не ослабевает».

Сумма требований Роналду исходит из тех средств, в которые футболисту обошлись услуги адвоката: от 350 до 850 долларов в час за почти 1200 часов работы.

Жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере. В июне 2019 года суд прекратил рассмотрение поданного ею иска.

Позже сообщалось, что спортсмен не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, поскольку его вина не может быть доказана на основании имеющихся материалов дела.

В октябре 2021 года суд нижней инстанции в штате Невада рекомендовал отклонить иск к Роналду ввиду того, что аргументы истца по делу основаны на конфиденциальных документах игрока, которые ранее были украдены и опубликованы в СМИ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.