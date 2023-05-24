Эффектная победа. Роналду красивым голом сохранил своей команде надежду на чемпионство в Саудовской Аравии — видео 24 мая, 10:26 Роналду стал героем встречи (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский форвард Криштиану Роналду голом помог Аль-Насру одержать волевую победу со счетом 3:2 над Аль-Шабабом в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии и оставил свой клуб в борьбе за золотые награды.

Матч для Аль-Насра складывался крайне неудачно — еще в первом тайме клуб уступал со счетом 0:2. Впрочем, Талиска еще до перевеса сумел отквитать один гол.

В начале второго тайма Гариб сравнял счет, а еще через несколько минут Роналду красивым ударом отправил мяч в угол ворот и стал героем поединка, принеся своей команде важную победу.

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Аль-Наср за два тура до завершения чемпионата идет на второй строчке и отстает от лидера Аль-Иттихада на три очка, сохраняя шансы на золотые медали.

При этом клуб Роналду уже гарантировал себе серебряные награды.

Аль-Наср — Аль-Шабаб 3:2

Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 — Гуанка, 24, 40

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть Аль-Наср, не дожидаясь завершения контракта, поскольку разочаровался в инфраструктуре Саудовской Аравии.

