«Куплю футбольный клуб». Криштиану Роналду рассекретил свои планы на будущее

8 июня, 09:43
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Криштиану Роналду хочет приобрести футбольный клуб (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Криштиану Роналду хочет приобрести футбольный клуб (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра, занявший второе место в чемпионате Саудовской Аравии, признался, чем планирует заниматься после окончания карьеры.

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По словам пятикратного обладателя Золотого мяча, в его активе еще есть несколько лет игровой карьеры.

«У меня еще 2−3 года карьеры. В этом возрасте еще важнее заботиться о себе».

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Однако Роналду добавил, что хочет приобрести футбольный клуб после того, как повесит бутсы на гвоздь.

«После этого не исключаю приобретение футбольного клуба. Это то, чем бы я хотел заняться после завершения профессиональной игровой карьеры», — сказал Роналду Goal.

Напомним, Криштиану заявил, что счастлив в Аль-Насре и не собирается покидать клуб.

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Ранее сообщалось, что Роналду призвал Месси перейти в Саудовскую Аравию.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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