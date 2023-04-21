«Его поступок — преступление». Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии из-за скандального поведения 21 апреля, 10:21 Карьера Роналду в Аль-Насре может неожиданно завершиться (Фото:ФК Аль-Наср)

Адвокат из Саудовской Аравии Ноуф бин Ахмед намерен добиться депортации звездного форварда Аль-Насра Криштиану Роналду за непристойный жест в сторону фанатов.



Адвокат планирует обратиться с запросом об аресте и депортации Роналду в прокуратуру страны, сообщает ESPN.

По словам Ноуф бин Ахмеда, такое поведение Роналду недопустимо, даже если оно вызвано провокацией со стороны болельщиков.

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"Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влечет арест и депортацию, если он совершен иностранцем. Мы подадим запрос в прокуратуру по этому поводу", - сказал адвокат.



После матча против Аль-Хиляля, когда Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!». В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

В Аль-Насре попытались приуменьшить значение жеста Роналду , заявив, что это связано с его травмой в области паха.