Роналду может стать одноклубником Зинченко — журналист 8 декабря, 14:41 Роналду определится с будущим после ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/John Sibley)

Лондонский Арсенал, за который выступает украинец Александр Зинченко, попытается подписать португальского форварда Криштиану Роналду, который после расторжения контракта с Манчестер Юнайтед остается без клуба, сообщает журналист Руд Галетти.

Сообщается, что Роналду получил предложения от Аль-Насра из Саудовской Аравии и Интера Майами из США, однако, португалец хотел бы остаться в Европе, поэтому его агент Жорже Мендеш продолжает поиски команды для своего клиента.

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Среди клубов, которые не прочь видеть Роналду в своей команде, оказался Арсенал. «Канониры» попытаются переманить звездного форварда в январе 2023 года.

Сам футболист планирует определиться со своим будущим после чемпионата мира в Катаре.

Ранее ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, однако президент парижского клуба Насер ​​Аль-Хелаифи заявил, что подписать нападающего будет «очень тяжело».

Также сообщалось, что в трансфере португальца заинтересован бразильский Фламенго.



Впоследствии появилась информация, что Роналду перейдет в Аль-Наср из Саудовской Аравии и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.