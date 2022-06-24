Бавария хочет заменить Левандовского на Роналду — СМИ 24 июня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Роналду теряет надежду на успехи в Манчестер Юнайтед — медиа (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Бавария намерена подписать нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на место своего форварда Роберта Леванловского, сообщает AS.



По информации испанского издания, столкнувшись с непреодолимым желанием поляка покинуть немецкий клуб, тот планирует заменить его на португальца.

Отмечается, что окружение Роналду уже знает об интересе Баварии и хорошо смотрит на возможность перехода, хотя на 37-летнего игрока есть и другие претенденты.

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По данным источника, активность конкурентов и пассивность Манчестер Юнайтед на трансферном рынке этого лета заставили португальца потерять надежду на то, что в следующем сезоне он сможет претендовать на трофеи в нынешнем клубе.

Как сообщает The Guardian, накануне Барселона предложила Баварии 35 млн евро за Левандовского, который полон решимости присоединиться к Барселоне, несмотря на предложения от Челси и ПСЖ, и устно согласовал трехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг.

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