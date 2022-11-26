На Роналду после разрыва контракта с Манчестер Юнайтед появился неожиданный претендент — СМИ
Криштиану Роналду пока остается без клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Бразильский Фламенго заинтересован в трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду, который недавно разорвал контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает VEJA.
По информации СМИ, Фламенго намерено предложить Роналду контракт на три месяца и привлечь его к выступлениям на клубном чемпионате мира-2023.
Переговоры между представителями Кубка Либертадорес-2022 и Роналду еще не начались.
Финансовый вопрос контракта португальца клуб надеется решить с помощью своих спонсоров, после чего сможет сделать официальное предложение.
Ранее Манчестер Юнайтед объявил о разрыве контракта с Роналду. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист подверг критике клуб и главного тренера Эрика тен Хага.
Сам игрок заявлял, что пока не собирается завершать карьеру.
Ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, где выступают такие звезды как Лионель Месси и Неймар.