На Роналду после разрыва контракта с Манчестер Юнайтед появился неожиданный претендент — СМИ 26 ноября, 12:38 Криштиану Роналду пока остается без клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Бразильский Фламенго заинтересован в трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду, который недавно разорвал контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает VEJA.



По информации СМИ, Фламенго намерено предложить Роналду контракт на три месяца и привлечь его к выступлениям на клубном чемпионате мира-2023.

Переговоры между представителями Кубка Либертадорес-2022 и Роналду еще не начались.

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Финансовый вопрос контракта португальца клуб надеется решить с помощью своих спонсоров, после чего сможет сделать официальное предложение.

Ранее Манчестер Юнайтед объявил о разрыве контракта с Роналду. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист подверг критике клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Сам игрок заявлял, что пока не собирается завершать карьеру.

Ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, где выступают такие звезды как Лионель Месси и Неймар.