Журналист узнал единственную команду, куда может перейти Роналду

27 августа, 00:58
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Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед — медиа (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед — медиа (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В случае ухода из Манчестер Юнайтед звездный футболист Криштиану Роналду может перейти только в лиссабонский Спортинг, сообщает в Twitter авторитетный журналист Николо Скира.

По его информации, единственная на сегодня конкретная возможность для нападающего, чей контракт заканчивается через год, — возвращение в этот клуб.

https://twitter.com/NicoSchira/status/1563207182849802253

Отмечается, что агент португальского игрока Жорже Мендеш работает над поиском других команд, где бы его клиент мог продолжить карьеру.

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Согласно данным Скиры, клубы итальянской Серии А, которым предложили подписать 37-летнего Роналду, не заинтересованы в его услугах.

Журналист подтвердил, что футболист все еще хочет покинуть Манчестер Юнайтед, чтобы выступать в Лиге чемпионов, куда не пробился английский клуб.

Недавно сообщалось, что Роналду все-таки решил остаться в нынешней команде после перехода в ее состав его экс-партнера по Реалу Каземиро.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон

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