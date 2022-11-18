Роналду назвал условие, при котором может завершить карьеру уже в этом году 18 ноября, 20:06 Роналду играет за сборную Португалии с 2003 года (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Звезда Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

По словам Роналду, он планирует играть еще максимум два-три года, однако если вместе со сборной Португалии станет чемпионом мира в Катаре, то готов повесить бутсы на гвоздь уже в этом году, сообщает Manchester Evening News.

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«Я хочу играть еще два года, может, три года. Так что два-три года максимум. Я хочу закончить в 40 лет. Я думаю, что это будет хорошим возрастом. Но я не знаю грядущего. Иногда ты планируешь что-то одно для своей жизни, и, как я уже неоднократно говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится.

Уйду ли я из футбола, если Португалия выиграет чемпионат мира? Да. Я уйду, 100%"", — сказал Роналду.

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Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с Уругваем, Южной Кореей и Ганой.

Ранее мама Роналду Долореш Авейру заявила, что ее сын будет играть до 40 лет и выразила надежду, что он вернется в Спортинг.