«Возможно, лучше начать новую главу». Роналду намекнул на вероятный уход из Манчестер Юнайтед 18 ноября, 13:35 Криштиану Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед зимой (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне скандального интервью прокомментировал возможный уход из английского клуба.

По словам Роналду, сейчас он сосредоточен на чемпионате мира, после чего станет понятно, останется ли он в Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.

«Видимо, мой пятый Мундиаль станет для меня последним. Я не знаю, что будет после него, но фанаты Юнайтед навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне — независимо от того, вернусь я или нет», — сказал Роналду.

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Португалец также добавил, что у него уже нет такой мотивации выступать за Манчестер Юнайтед как раньше.

«Моя мотивация изменилась через несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, возможно, для меня и для МЮ будет лучше начать новую главу», — подытожил Криштиану.



Недавно звездный форвард дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Позже Манчестер Юнайтед отреагировал на интервью португальца, отметив, что обсудит ответ после того, как будут установлены все факты.

Также сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что Роналду уйдет из команды зимой.