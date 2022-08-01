«Не дотягивает до уровня других футболистов». Главный тренер Манчестер Юнайтед негативно оценил готовность Роналду к новому сезону

1 августа, 17:00
Роналду после продолжительной паузы вернулся в Манчестер Юнайтед (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Роналду после продолжительной паузы вернулся в Манчестер Юнайтед (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги оценил физическую подготовку пропустившего предсезонное собрание команды звездного нападающего Криштиану Роналду.

Об этом тен Хаг рассказал в комментарии Sky Sports News.

Такой вывод тренер сделал после товарищеского матча между Манчестер Юнайтед и Райо Вальекано (1:1), в котором Роналду вышел в стартовом составе, но после перерыва был заменен.

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Наставник добавил, что пока не знает готов ли Роналду к старту английской Премьер-лиги.

«Сейчас он явно не дотягивает до уровня остальных игроков Манчестер Юнайтед, потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и много тренировок», — заявил тен Хаг.

https://twitter.com/SkySportsNews/status/1553674564911202305

Манчестер Юнайтед первый матч нового сезона английской Премьер-лиги сыграет 7 августа дома против Брайтона.

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Ранее на фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».

Сообщалось, что Роналду ради перехода в другой клуб готов пойти на сокращение своей заработной платы на 30%.

Среди претендентов на Роналду СМИ, в частности, называли Рому, Спортинг, Атлетико и Баварию, в которой позже опровергли возможный трансфер португальца.

Кроме того, ходили слухи, что Роналду может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига

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