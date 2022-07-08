На фоне слухов о желании уйти Роналду не полетит с Манчестер Юнайтед на предсезонный тур — СМИ

8 июля, 02:03
Манчестер Юнайтед придерживается позиции, что Роналду не продается (Фото:Reuters)

Манчестер Юнайтед придерживается позиции, что Роналду не продается (Фото:Reuters)

Звездный футболист Криштиану Роналду не отправится на предсезонный тур в Таиланд вместе с Манчестер Юнайтед на фоне слухов о том, что он попросил клуб отпустить его в другую команду, сообщает The Guardian.

По информации издания, 37-летнего игрока не будет в составе команды, которая вылетит в Таиланд 8 июля из-за «сохраняющейся семейной ситуации».

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Отмечается, что, португальцу было предоставлено дополнительное время для решения этого вопроса после того, как он пропустил тренировки на этой неделе по той же причине.

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Пока неизвестно, присоединится ли Роналду к 15-дневной поездке, которая начнется 12 июля контрольным матчем против Ливерпуля в Бангкоке и продолжится в Австралии, где Юнайтед сыграет три поединка.

По данным источников, хотя португальский форвард сообщил клубу, что хочет уйти, позиция МЮ по-прежнему заключается в том, что у форварда остался год по контракту, и он не продается. Интерес к игроку медиа приписывают Челси, Баварии, Атлетико, Наполи и Роме.

Сообщалось, что Роналду хочет уйти, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Ранее спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич назвал неправдой слухи о возможном переходе футболиста.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Таиланд Криштиану Роналду

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