«Не продается». Тренер Манчестер Юнайтед прервал молчание о будущем Роналду после слухов о его желании уйти

12 июля, 22:09
Манчестер Юнайтед не планирует продавать Роналду (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Манчестер Юнайтед не планирует продавать Роналду (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг впервые высказался о будущем своего звездного футболиста Криштиану Роналду на фоне слухов о его желании уйти.

Специалисту задали вопрос, отпустит ли он 37-летнего нападающего, на который он ответил отрицательно, а также отметил, что в клубе планируют, что тот останется, сообщает Manchester Evening News.

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«Я читал новости, но что я скажу, так это то, что Криштиану не продается, он в наших планах, и мы хотим добиться успеха вместе», — заявил тен Хаг.

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По словам наставника Юнайтед, он разговаривал с Роналду до того, как поднялся вопрос о его возможном уходе, и у них была «хорошая беседа».

Сообщалось, что игрок хочет уйти, о чем уведомил клуб, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смогла пробиться команда.

8 июля форвард не отправился на предсезонный тур в Таиланд вместе с Манчестер Юнайтед «по семейным причинам». Португальцу было предоставлено дополнительное время для решения этого вопроса после того, как он пропустил тренировки на прошлой неделе по той же причине.

Позже в СМИ появилась информация, что Роналду предстоит провести еще один сезон в МЮ из-за недостатка вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш изучает все возможности.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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