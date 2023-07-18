«Я не вернусь». Роналду сделал откровенное заявление о европейском футболе 18 июля, 10:04 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские команды.

По словам португальца, он не хочет возвращаться в европейский футбол, поскольку его уровень существенно снизился, сообщает журналист Фабрицио Романо

«Я не вернусь в европейский футбол. Можете забыть об этом. Дверь для моего возвращения полностью закрыта. Мне 38 лет, и, кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве», — цитирует Роналду журналист.

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Криштиану также рассказал, какой чемпионат считает самым сильным в Европе.

«Только английская Премьер-лига — это действительно сильный чемпионат, она намного впереди других лиг, по моему мнению. На 100% уверен, что не перейду в любой европейский клуб», — сказал Роналду.

Роналду официально стал игроком Аль-Насра 30 декабря 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср возглавил бывший тренер Шахтера Луиш Каштру.