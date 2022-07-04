Роналду не вернулся в расположение Манчестер Юнайтед на фоне слухов о его желании уйти

4 июля, 16:35
Роналду может сменить команду — СМИ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Роналду может сменить команду — СМИ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Звездный футболист не вернулся в расположение Манчестер Юнайтед после информации о том, что он попросил клуб отпустить его в другую команду.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, нападающий получил разрешение отсутствовать по семейным обстоятельствам.

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Вместе с тем, Манчестер Юнайтед не уточняет, когда стоит ожидать возвращения 37-летнего португальского игрока в команде.

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По данным СМИ, Роналду хочет уйти, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг. Также СМИ узнали, что португалец после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера Эрика тен Хага может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич назвал неправдой слухи о возможном переходе футболиста.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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