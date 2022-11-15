«Сомневались в моих словах». Роналду обвинил Манчестер Юнайтед в недоверии во время проблем со здоровьем у его дочери 15 ноября, 12:10 Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду рассказал, что не поехал с командой на предсезонный сбор в Таиланд из-за проблем со здоровьем дочери.

Рассказывая в нашумевшем интервью Пирсу Моргану о причине решения не поехать с командой на сборы, Роналду обвинил Манчестер Юнайтед в том, что в клубе не сразу поверили в его слова, сообщает Daily Mail.

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«Я разговаривал с директором и президентом Манчестер Юнайтед, и они якобы не верили, что что-то идет не так, из-за чего я чувствовал себя плохо. Они позже поверили, но мне было неприятно, что они сомневались в моих словах.

Я никогда не променяю здоровье своей семьи на футбол. У моей дочери Беллы были большие проблемы, она провела неделю в больнице, поэтому я пропустил неделю подготовки к сезону. Я не собирался покидать свою семью, если бы что-нибудь случилось во время предсезонья. Не думал, что это было бы правильно. Вот почему я не приехал", — рассказал Роналду.

Ранее Роналду не отправился вместе с Манчестер Юнайтед на предсезонный тур в Таиланд, после чего главный тренер команды Эрик тен Хаг негативно оценил готовность португальца к новому сезону, заявив, что он недотягивает до уровня других футболистов команды.

Недавно Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Позже Манчестер Юнайтед отреагировал на интервью португальца.