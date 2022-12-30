Роналду официально стал игроком Аль-Насра

30 декабря, 23:34
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Роналду будет выступать в Аль-Насре под 7-м номером (Фото:Аль-Наср via Twitter)

Роналду будет выступать в Аль-Насре под 7-м номером (Фото:Аль-Наср via Twitter)

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром.

Информация о трансфере португальца появилась в официальном Twitter-аккаунте Аль-Насра.

В новом клубе Роналду будет выступать под 7-м номером.

https://twitter.com/AlNassrFC/status/1608933062288769024

Остальные детали пока не сообщаются, однако ранее была информация, что контракт нападающего будет рассчитан до июня 2025 года.

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Также сообщалось, что зарплата португальца с учетом спонсорских контрактов составит около 200 млн евро в год.

Следует отметить, что Аль-Наср занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

Перед этим Роналду выступал за Манчестер Юнайтед, в ноябре объявивший о разрыве с ним контракта. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Криштиану Роналду Сборная Португалии

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