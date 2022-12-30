Роналду официально стал игроком Аль-Насра
Роналду будет выступать в Аль-Насре под 7-м номером (Фото:Аль-Наср via Twitter)
Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром.
Информация о трансфере португальца появилась в официальном Twitter-аккаунте Аль-Насра.
В новом клубе Роналду будет выступать под 7-м номером.
Остальные детали пока не сообщаются, однако ранее была информация, что контракт нападающего будет рассчитан до июня 2025 года.
Также сообщалось, что зарплата португальца с учетом спонсорских контрактов составит около 200 млн евро в год.
Следует отметить, что Аль-Наср занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии.
Перед этим Роналду выступал за Манчестер Юнайтед, в ноябре объявивший о разрыве с ним контракта. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.