63-й в карьере. Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение — видео
Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
Нападающий Криштиану Роналду трижды отличился за Аль-Наср в матче против Аль-Фатеха (5:0).
Звездный португалец оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов. У Лионеля Месси, который является ближайшим преследователем, насчитывается 57 хет-триков.
Интересно, что Роналду сделал 33 хет-трика после 30 лет, до — 30.
Отметим, что недавно португалец вместе со своей командой завоевал арабскую Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов.