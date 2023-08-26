63-й в карьере. Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение — видео

26 августа, 08:26
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Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий Криштиану Роналду трижды отличился за Аль-Наср в матче против Аль-Фатеха (5:0).

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Звездный португалец оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов. У Лионеля Месси, который является ближайшим преследователем, насчитывается 57 хет-триков.

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Интересно, что Роналду сделал 33 хет-трика после 30 лет, до — 30.

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Отметим, что недавно португалец вместе со своей командой завоевал арабскую Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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