Вопреки желанию уйти Роналду придется остаться в Манчестер Юнайтед — СМИ

8 июля, 23:18
Контракт Роналду заканчивается летом 2023 года (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Контракт Роналду заканчивается летом 2023 года (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Звездный футболист Криштиану Роналду предстоит провести еще один сезон в Манчестер Юнайтед, несмотря на слухи о его просьбе отпустить его в другую команду, сообщает The Independent.

По информации издания, Челси, которому приписывают интерес к игроку, еще не принял конкретного решения о подписании 37-летнего португальца, но это оставлено на усмотрение наставника команды Томаса Тухеля, однако, похоже, он мало заинтересован в заключении сделки.

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Это означает, пишет ресурс, что у Роналду, чей контракт заканчивается летом 2023 года, осталось не так много вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш изучает все возможности.

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Отмечается, что позиция Манчестер Юнайтед не изменилась, и клуб не желает продавать нападающего, который все еще участвовал в рекламе запуска новой футболки команды 8 июля.

Сообщалось, что Роналду хочет уйти, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

8 июля форвард не отправился на предсезонный тур в Таиланд вместе с Манчестер Юнайтед «по семейным причинам». Португальцу было предоставлено дополнительное время для решения этого вопроса после того, как он пропустил тренировки на этой неделе по той же причине.

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Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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