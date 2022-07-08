Вопреки желанию уйти Роналду придется остаться в Манчестер Юнайтед — СМИ 8 июля, 23:18 Контракт Роналду заканчивается летом 2023 года (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Звездный футболист Криштиану Роналду предстоит провести еще один сезон в Манчестер Юнайтед, несмотря на слухи о его просьбе отпустить его в другую команду, сообщает The Independent.



По информации издания, Челси, которому приписывают интерес к игроку, еще не принял конкретного решения о подписании 37-летнего португальца, но это оставлено на усмотрение наставника команды Томаса Тухеля, однако, похоже, он мало заинтересован в заключении сделки.

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Это означает, пишет ресурс, что у Роналду, чей контракт заканчивается летом 2023 года, осталось не так много вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш изучает все возможности.

Отмечается, что позиция Манчестер Юнайтед не изменилась, и клуб не желает продавать нападающего, который все еще участвовал в рекламе запуска новой футболки команды 8 июля.

Сообщалось, что Роналду хочет уйти, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

8 июля форвард не отправился на предсезонный тур в Таиланд вместе с Манчестер Юнайтед «по семейным причинам». Португальцу было предоставлено дополнительное время для решения этого вопроса после того, как он пропустил тренировки на этой неделе по той же причине.

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