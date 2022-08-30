Придется смириться. У Роналду остался единственный вариант продолжения карьеры — СМИ 30 августа, 22:34 Попытки Роналду покинуть МЮ пока не увенчались успехом (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Несмотря на желание звездного футболиста Криштиану Роналду сменить клуб, у него не осталось другого выбора, кроме как остаться в Манчестер Юнайтед, сообщает Gazzetta dello Sport.



По информации издания, агенту игрока Жорже Мендешу не удалось организовать его переход в итальянский Наполи или возвращение в португальский Спортинг.

Отмечается, что представитель Роналду планировал, что 100 млн евро, которые МЮ потратил на подписание вингера Аякса Антони, помогут осуществить трансфер его клиента.

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По данным источника, необходимым условием перехода 37-летнего нападающего в Наполи стала бы покупка Юнайтед за эту сумму форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.

Также утверждается, что о трансфере Роналду, чей контракт заканчивается летом 2023 года, Мендеш пытался договориться со Спортингом, но до конкретики дело не дошло.

Недавно сообщалось, что футболист все-таки решил остаться в нынешней команде после перехода в ее состав его экс-партнера по Реалу Каземиро.



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