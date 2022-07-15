275 млн евро из Саудовской Аравии. Роналду отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире — СМИ 15 июля, 03:19 Роналду может остаться в Манчестер Юнайтед — СМИ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

На фоне слухов о своем желании уйти звездный футболист Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался от предложения от одного из клубов Саудовской Аравии в 275 млн евро за два года, сообщает ESPN.



По информации портала, неназванный клуб сделал предложение английской стороне в размере 30 млн евро за 37-летнего нападающего.

Если эти данные правдивы, игрок отказался от шанса стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с окладом в 275 млн евро в течение следующих двух сезонов.

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Отмечается, что «Челси» отказался от идеи подписать Роналду, тогда как «Бавария» и мадридский «Атлетико» все еще претендуют на форварда.

Согласно источнику, нападающий сборной Португалии также не исключил возможности остаться в Юнайтед, если подходящее предложение не поступит.

Сообщалось, что игрок хочет уйти, о чем он уведомил клуб, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смогла пробиться команда.

8 июля форвард не отправился на предсезонный тур в Таиланд вместе с Манчестер Юнайтед «по семейным причинам». Португальцу было предоставлено дополнительное время для решения этого вопроса после того, как он пропустил тренировки на прошлой неделе по той же причине.

Позже в СМИ появилась информация, что Роналду предстоит провести еще один сезон в МЮ из-за недостатка вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш изучает все возможности.

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