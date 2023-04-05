Идет за чемпионством. Роналду отличился дублем в третьем матче подряд — видео 5 апреля, 11:36 Роналду забил по голу в каждом тайме (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский форвард Криштиану Роналду забил два гола за Аль-Наср в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Адальха.

Роналду открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти, а еще один гол забил во втором тайме, отправив мяч в сетку с острого угла.

Аль-Наср разгромил соперника со счетом 5:0 и продолжает борьбу за чемпионство в Саудовской Аравии. Клуб португальца идет на второй строчке, отставая от лидера Аль-Иттихада на одно очко.

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Роналду оформил дубль в трех последних матчах. Ранее форвард забивал по два гола за сборную Португалии в матчах квалификации Евро-2024 с Люксембургом и Лихтенштейном.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в сборную мира всех времен по версии чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.