Идет за чемпионством. Роналду отличился дублем в третьем матче подряд — видео

5 апреля, 11:36
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Роналду забил по голу в каждом тайме (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду забил по голу в каждом тайме (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский форвард Криштиану Роналду забил два гола за Аль-Наср в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Адальха.

Роналду открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти, а еще один гол забил во втором тайме, отправив мяч в сетку с острого угла.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ3MT1wzMDw&ab_channel=ESPNFC

Аль-Наср разгромил соперника со счетом 5:0 и продолжает борьбу за чемпионство в Саудовской Аравии. Клуб португальца идет на второй строчке, отставая от лидера Аль-Иттихада на одно очко.

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Роналду оформил дубль в трех последних матчах. Ранее форвард забивал по два гола за сборную Португалии в матчах квалификации Евро-2024 с Люксембургом и Лихтенштейном.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в сборную мира всех времен по версии чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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