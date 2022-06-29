«Молюсь о мире». Роналду отреагировал на аукцион помощи ВСУ от 14-летнего юноши 29 июня, 00:16 На аукционе продали футболку, в которой Роналду сыграл против сборной Украины в марте 2019 года (Фото:УАФ)

Звездный футболист Криштиану Роналду отметил своим вниманием аукцион помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), организованного 14-летним юношей.



Как сообщает координационный центр Save Ukraine Now, ему удалось за 70 тыс. гривен продать на благотворительном аукционе футболку нападающего Манчестер Юнайтед с автографом.

Видео дня

Эту вещь, в котором португалец сыграл против сборной Украины в марте 2019 года, центру передал 14-летний украинский школьник из Ивано-Франковска Владимир Романчук.

Парень хотел собрать деньги на медикаменты для военных территориальной обороны и ВСУ из Прикарпатья, которые находятся на передовой.

«Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной в 2019 году поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире», — написал Роналду центру Save Ukraine Now.

Недавно футболист сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной организовали в итальянском Бергамо благотворительный вечер и собрали 42 171 евро, которые пойдут на нужды потерпевших от войны украинцев.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.