Криштиану Роналду осчастливил болельщика в матче против Боснии — видео

18 июня, 09:01
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Криштиану Роналду (Фото:Instagram)

Криштиану Роналду (Фото:Instagram)

Во время матча отбора к Евро-2024 между Португалией и Боснией и Герцоговиной (3:0) на поле выбежал фанат португальца.

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Болельщик подбежал к Криштиану Роналду, стал на колени и поклонился пятикратному обладателю Золотого мяча.

Когда приближались стюарды, ему удалось повторить с португальцем его легендарное празднование «Siuuu».

Видео дня

Ранее Криштиану Роналду рассекретил свои планы после окончания карьеры.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии

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