Криштиану Роналду осчастливил болельщика в матче против Боснии — видео 18 июня, 09:01 Криштиану Роналду (Фото:Instagram)

Во время матча отбора к Евро-2024 между Португалией и Боснией и Герцоговиной (3:0) на поле выбежал фанат португальца.

Болельщик подбежал к Криштиану Роналду, стал на колени и поклонился пятикратному обладателю Золотого мяча.

Когда приближались стюарды, ему удалось повторить с португальцем его легендарное празднование «Siuuu».

Видео дня

Ronaldo hit his "Siuuu" celebration with a fan that ran onto the field 🤣🔥



(via @hyler_2680) pic.twitter.com/iBlVZricDW — ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2023

Ранее Криштиану Роналду рассекретил свои планы после окончания карьеры.