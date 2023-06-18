Криштиану Роналду осчастливил болельщика в матче против Боснии — видео
Криштиану Роналду (Фото:Instagram)
Во время матча отбора к Евро-2024 между Португалией и Боснией и Герцоговиной (3:0) на поле выбежал фанат португальца.
Болельщик подбежал к Криштиану Роналду, стал на колени и поклонился пятикратному обладателю Золотого мяча.
Когда приближались стюарды, ему удалось повторить с португальцем его легендарное празднование «Siuuu».
Ранее Криштиану Роналду рассекретил свои планы после окончания карьеры.