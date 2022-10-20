Роналду отстранен от основной команды Манчестер Юнайтед из-за скандального поступка — СМИ 20 октября, 21:21 Криштиану Роналду будет тренироваться один (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отстранен от первой команды после того, как он покинул скамейку запасных до завершения матча с Тоттенхэмом в 12 тура английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

По информации издания, Роналду пошел в подтрибунное помещение до финального свистка, поскольку отказался выходить на замену.

После чего главный тренер клуба Эрик тен Хаг принял решение наказать игрока за скандальное поведение.

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Тен Хаг отстранил Роналду от основной команды, в связи с чем португалец пропустит матч 13-го тура АПЛ против лондонского Челси, который состоится 22 октября.

Кроме того, Роналду не будет тренироваться с основной командой.

Ранее Роналду ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

