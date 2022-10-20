Роналду отстранен от основной команды Манчестер Юнайтед из-за скандального поступка — СМИ

20 октября, 21:21
Поделиться:
Криштиану Роналду будет тренироваться один (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Криштиану Роналду будет тренироваться один (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отстранен от первой команды после того, как он покинул скамейку запасных до завершения матча с Тоттенхэмом в 12 тура английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

По информации издания, Роналду пошел в подтрибунное помещение до финального свистка, поскольку отказался выходить на замену.

После чего главный тренер клуба Эрик тен Хаг принял решение наказать игрока за скандальное поведение.

Видео дня

Читайте также:
«Я впервые им разочарован». Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Роналду за скандальную выходку во время матча с Тоттенхэмом

Тен Хаг отстранил Роналду от основной команды, в связи с чем португалец пропустит матч 13-го тура АПЛ против лондонского Челси, который состоится 22 октября.

Кроме того, Роналду не будет тренироваться с основной командой.

Ранее Роналду ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Тоттенхэм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X