Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии и получит зарплату в 200 млн евро в год — СМИ 22 декабря, 15:04 Роналду заключит контракт до 2030 года — Marca (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Звездный футболист Криштиану Роналду перейдет в Аль-Наср из Саудовской Аравии, с которым подпишет контракт до 2030 года, сообщает Marca.

По информации издания, 37-летний нападающий уже решил отправиться в Эр-Рияд для заключения соглашения, что может случиться уже 22 декабря.

Отмечается, что два с половиной года из них португалец проведет как игрок, а остальные — в качестве посла Саудовской Аравии, которая вместе с Египтом и Грецией рассчитывает принимать чемпионат мира по футболу 2030 года.

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Согласно данным источника, в течение последних двух недель Роналду обдумывал предложение и попросил перерыв, прежде чем поставить свою подпись под обязательством, взятым на себя после его ухода из Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что нападающий прибудет в ближайшее время. По контракту игрок будет зарабатывать 200 млн евро за один год договора.

Ранее ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, но президент французского клуба Насер Аль-Хелаифи опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что в трансфере португальца заинтересован бразильский Фламенго.