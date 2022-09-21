Роналду рассказал, планирует ли завершать карьеру в сборной Португалии 21 сентября, 11:45 Роналду — лучший бомбардир в истории сборной Португалии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился планами по поводу своих выступлений за национальную команду.

Форвард заявил, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и планирует сыграть не только на чемпионате мира в Катаре, но и на чемпионате Европы в Германии, когда ему будет 39 лет, сообщает Renascença.

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«Я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет, все еще чувствую мотивацию, мои амбиции высоки, а путь в сборную еще не окончен.

У нас много качественной молодежи, с которой сыграю на чемпионате мира и очень хочу попасть на Евро-2024″, — сказал Роналду.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии, забив 117 голов в 189 матчах.

В составе сборной Португалии он был участником чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов и чемпионатов мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Ранее Роналду заявил, что не планирует завершать футбольную карьеру и хочет играть еще четыре-пять лет.

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