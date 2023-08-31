Роналду стал мировым рекордсменом по голам в национальных чемпионатах — видео 31 августа, 13:00 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил очередное уникальное бомбардирское достижение.

В матче Аль-Насра против Аль-Шабаба пятикратный обладатель Золотого мяча оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу — 4:0.

Таким образом Роналду забил свой 516-й и 517-й гол в чемпионатах. По этому показателю он обошел Йозефа Бикана и Ференца Пушкаша, у которых их по 515, и побил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

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До перехода в Аль-Наср Криштиану забивал в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.

Отметим, что у Лео Месси 496 голов. Аргентинец недавно отметился дебютным голом в MLS, однако он не является национальным чемпионатом, потому что там играют команды из США и Канады.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов.