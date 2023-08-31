Роналду стал мировым рекордсменом по голам в национальных чемпионатах — видео
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)
Португальский нападающий Криштиану Роналду установил очередное уникальное бомбардирское достижение.
В матче Аль-Насра против Аль-Шабаба пятикратный обладатель Золотого мяча оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу — 4:0.
Таким образом Роналду забил свой 516-й и 517-й гол в чемпионатах. По этому показателю он обошел Йозефа Бикана и Ференца Пушкаша, у которых их по 515, и побил мировой рекорд по голам в национальных лигах.
До перехода в Аль-Наср Криштиану забивал в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.
Отметим, что у Лео Месси 496 голов. Аргентинец недавно отметился дебютным голом в MLS, однако он не является национальным чемпионатом, потому что там играют команды из США и Канады.
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов.