Огромная сумма. Роналду решил подать в суд на свой бывший клуб из-за невыплаченной зарплаты 16 сентября, 14:21 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду из-за долгов будет судиться с Ювентусом, за который он выступал с 2018 по 2021 год.

Ювентус задолжал Роналду 19,9 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальский футболист имел конфиденциальное соглашение с Ювентусом, которое позволяло туринскому откладывать выплату его заработной платы во время пандемии коронавируса.

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Однако Ювентус до сих пор не выплатил игроку указанную сумму, поэтому португалец решил вернуть средства с помощью суда.

Отмечается, что похожую проблему имел и бывший форвард Ювентуса Паулу Дибала, после чего туринский клуб все же согласился выплатить аргентинцу 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что в суд на Ювентус собирается подать легенда клуба Леонардо Бонуччи.