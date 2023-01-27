Роналду после перехода в Аль-Наср получил подарок стоимостью 780 тыс. долларов — фото 27 января, 21:29 Роналду стал игроком Аль-Насра в конце 2022 года (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Португальский нападающий Криштиану Роналду в честь своего перехода в аравийский Ал-Наср получил дорогой подарок.

После трансфера Роналду получили в подарок эксклюзивные часы фирмы Jacob & Co, выполненные в зеленом цвете, как и флаг Саудовской Аравии, и созданные в единственном экземпляре, сообщает Hype Beast.

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Корпус сделан из белого золота, а ремешок из крокодиловой кожи. Оценивают такие часы в 780 тысяч долларов.

Роналду стал игроком Аль-Насра 30 декабря 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед.

Зарплата португальца с учетом спонсорских контрактов составляет около 200 млн евро в год.