«Началось с удара в чувствительное место». Аравийский клуб объяснил непристойный жест Роналду фанатам 21 апреля, 09:56 Роналду попал в скандал (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Аль-Наср встал на защиту своего футболиста Кришитану Роналду, который после матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хиляля показал фанатам непристойный жест.

Об этом сообщает Goal.com.

Аль-Наср попытался приуменьшить значение жеста Роналду, заявив, что это связано с его травмой в области паха.



«Роналду страдает от травмы. Его единоборство с игроком Аль-Хилаля Густаво Куэльяром началось с удара в чувствительное место. Это подтвержденная информация. Что касается болельщиков, они могут думать все, что хотят», — говорится в комментарии клуба для журналиста Мухаммеда Эль-Энези.

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После матча против Аль-Хиляля, когда Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!». В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

Ранее сообщалось, что Роналду схватил игрока Аль Хиляля Густаво Куэльяра за шею и повалил его на землю.

