«Началось с удара в чувствительное место». Аравийский клуб объяснил непристойный жест Роналду фанатам

21 апреля, 09:56
Поделиться:
Роналду попал в скандал (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Роналду попал в скандал (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Аль-Наср встал на защиту своего футболиста Кришитану Роналду, который после матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хиляля показал фанатам непристойный жест.

Об этом сообщает Goal.com.

Аль-Наср попытался приуменьшить значение жеста Роналду, заявив, что это связано с его травмой в области паха.

«Роналду страдает от травмы. Его единоборство с игроком Аль-Хилаля Густаво Куэльяром началось с удара в чувствительное место. Это подтвержденная информация. Что касается болельщиков, они могут думать все, что хотят», — говорится в комментарии клуба для журналиста Мухаммеда Эль-Энези.

Видео дня

Читайте также:
А Криштиану это видел? Форму какой сборной носят дети Роналду — фото

После матча против Аль-Хиляля, когда Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!». В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

Ранее сообщалось, что Роналду схватил игрока Аль Хиляля Густаво Куэльяра за шею и повалил его на землю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X