Роналду демонстративно покинул скамейку запасных Манчестер Юнайтед до завершения матча — фото
Роналду недоволен ролью запасного (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Звездный нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отметился скандальным поведением во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (2:0).
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не поставил Роналду в стартовый состав и не выпускал его на поле во втором тайме.
Португалец, очевидно, изрядно разозлился таким решением наставника и ушел со скамейки запасных в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка.
Интересно, что у Манчестер Юнайтед на тот момент еще была возможность провести две замены, так что теоретически Роналду мог выйти на поле.
Это уже не в первый раз, когда Роналду идет в подтрибунное помещение до финального свистка. Ранее он ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).