Роналду демонстративно покинул скамейку запасных Манчестер Юнайтед до завершения матча — фото

20 октября, 16:57
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Роналду недоволен ролью запасного (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Роналду недоволен ролью запасного (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Звездный нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отметился скандальным поведением во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (2:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не поставил Роналду в стартовый состав и не выпускал его на поле во втором тайме.

Португалец, очевидно, изрядно разозлился таким решением наставника и ушел со скамейки запасных в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка.

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Интересно, что у Манчестер Юнайтед на тот момент еще была возможность провести две замены, так что теоретически Роналду мог выйти на поле.

https://twitter.com/sportbible/status/1583014965505425408

Это уже не в первый раз, когда Роналду идет в подтрибунное помещение до финального свистка. Ранее он ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Тоттенхэм

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