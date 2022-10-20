Роналду демонстративно покинул скамейку запасных Манчестер Юнайтед до завершения матча — фото 20 октября, 16:57 Роналду недоволен ролью запасного (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Звездный нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отметился скандальным поведением во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (2:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не поставил Роналду в стартовый состав и не выпускал его на поле во втором тайме.

Португалец, очевидно, изрядно разозлился таким решением наставника и ушел со скамейки запасных в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка.

Видео дня

Интересно, что у Манчестер Юнайтед на тот момент еще была возможность провести две замены, так что теоретически Роналду мог выйти на поле.

Это уже не в первый раз, когда Роналду идет в подтрибунное помещение до финального свистка. Ранее он ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).