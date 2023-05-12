Роналду получил в подарок уникальные часы с бриллиантами и своим изображением — фото

12 мая, 13:31
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Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию часов (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию часов (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Форварду Аоь-Насра Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью 105 тыс. евро.

Как сообщает Daily Mail, Роналду посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде и по этому случаю в как посол бренда получил в подарок часы с уникальным дизайном.

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Часы украшены 26 белыми бриллиантами и выполнены в зеленом цвете с золотыми элементами.

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На лицевой стороне размещено изображение Роналду и его инициалы, а на обратной — португалец в позе во время своего знаменитого празднования голов.

Jacob&Co via Instagram
Фото: Jacob&Co via Instagram
Jacob&Co via Instagram
Фото: Jacob&Co via Instagram

Ранее Криштиану Роналду в честь своего перехода к аравийскому Аль-Насру получили в подарок часы стоимостью 780 тыс. долларов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Часы Подарок

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