Роналду получил в подарок уникальные часы с бриллиантами и своим изображением — фото
Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию часов (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)
Форварду Аоь-Насра Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью 105 тыс. евро.
Как сообщает Daily Mail, Роналду посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде и по этому случаю в как посол бренда получил в подарок часы с уникальным дизайном.
Часы украшены 26 белыми бриллиантами и выполнены в зеленом цвете с золотыми элементами.
На лицевой стороне размещено изображение Роналду и его инициалы, а на обратной — португалец в позе во время своего знаменитого празднования голов.
Ранее Криштиану Роналду в честь своего перехода к аравийскому Аль-Насру получили в подарок часы стоимостью 780 тыс. долларов.