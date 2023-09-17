Точное попадание в голову. Роналду едва не прибил оператора в матче против экс-тренера Шахтера — видео

17 сентября, 09:26
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

В рамках шестого тура чемпионата Саудовской Аравии состоялся поединок между Аль-Райедом и Аль-Насром, в котором произошел неприятный эпизод.

Команда Криштиану Роналду одержала уверенную победу со счетом 3:1. В составе гостей забивали Мане, Талиска и Роналду.

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В концовке португальский форвард стал героем курьезного момента. Роналду исполнил штрафной, однако мяч полетел мимо ворот и попал в оператора. Тот был шокирован, но все обошлось.

Видео дня

https://twitter.com/ESPNFC/status/1703108699550609556

Аль-Райед — Аль-Наср — 1:3

Голы: Фузаир, 89 — Мане, 45+1, Талиска, 49, Роналду, 78

В турнирной таблице Саудовской Аравии Аль-Наср идет на пятой строчке, имея 12 очков. Аль-Райед, который возглавляет бывший тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич, идет на 15 месте.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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Ранее сообщалось, что Роналду решил подать в суд на свой бывший клуб из-за невыплаченной зарплаты.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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