Роналду показал неприличный жест фанатам, скандировавшим «Месси! Месси!» — видео

19 апреля, 17:41
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Роналду разозлился на фанатов (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду разозлился на фанатов (Фото:ФК Аль-Наср)

Звездный нападающий аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду отметился непристойным поведением после поражения от Аль-Хиляля (0:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

После поражения Аль-Наср осложнил себе задачу в борьбе за золото, так что Роналду находился не в лучшем настроении, а фанаты решили долить масла в огонь.

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Когда после матча Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!», чем еще больше разозлили португалца.

Видео дня

В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

https://twitter.com/nocontextfooty/status/1648551052931637249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1648551052931637249%7Ctwgr%5Eba68d778125d71caf919ce27e97ea6c0304a48dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftribuna%2Fblogs%2Fvicebachili%2F3077013-pomicheno-fany-alxilyalya-skanduvaly-imya-messi-koly-ronaldu-z%2F

Ранее сообщалось, что Роналду схватил игрока Аль Хиляля Густаво Куэльяра за шею и повалил его на землю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду

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