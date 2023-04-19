Роналду показал неприличный жест фанатам, скандировавшим «Месси! Месси!» — видео 19 апреля, 17:41 Роналду разозлился на фанатов (Фото:ФК Аль-Наср)

Звездный нападающий аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду отметился непристойным поведением после поражения от Аль-Хиляля (0:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

После поражения Аль-Наср осложнил себе задачу в борьбе за золото, так что Роналду находился не в лучшем настроении, а фанаты решили долить масла в огонь.

Когда после матча Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!», чем еще больше разозлили португалца.

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В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

Ранее сообщалось, что Роналду схватил игрока Аль Хиляля Густаво Куэльяра за шею и повалил его на землю.