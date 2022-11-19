Роналду презентовал свою восковую фигуру в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке — видео
Роналду изображен в форме сборной Португалии (Фото:madametussauds.com)
В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась новая восковая фигура звезды Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Футболист не присутствовал на церемонии открытия, однако записал видео, в котором презентовал публике на Манхэттене свою статую и опубликовал ролик в своем аканте в Instagram.
Восковый Роналду изображен в форме сборной Португалии в знаменитой позе во время празднования голов.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вместе с Лионелем Месси снялся в рекламе и опубликовали совместное фото со съемок.