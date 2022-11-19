Роналду презентовал свою восковую фигуру в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке — видео

19 ноября, 23:41
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Роналду изображен в форме сборной Португалии (Фото:madametussauds.com)

Роналду изображен в форме сборной Португалии (Фото:madametussauds.com)

В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась новая восковая фигура звезды Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Футболист не присутствовал на церемонии открытия, однако записал видео, в котором презентовал публике на Манхэттене свою статую и опубликовал ролик в своем аканте в Instagram.

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Восковый Роналду изображен в форме сборной Португалии в знаменитой позе во время празднования голов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вместе с Лионелем Месси снялся в рекламе и опубликовали совместное фото со съемок.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Криштиану Роналду

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